TRUMP SALUE LA VERSION SAOUDIENNE DE L'AFFAIRE KHASHOGGI Faut-il sauver le soldat MBS?

Par Chaabane BENSACI -

Le secrétaire d'Etat américain chez MBS mardi dernier

Désormais dans l'oeil du cyclone, Mohamed Ben Salmane voit voler à son secours les pays qui ont de grands intérêts et d'énormes contrats d'armement avec l'Arabie saoudite, mais sa succession paraît bel et bien ouverte.

L'Arabie saoudite a reconnu, 17 jours après la disparition de Jamal Khashoggi, la mort du journaliste saoudien, la qualifiant d' «accidentelle». Les médias turcs relayés par les journaux américains, le New York Times et le Washington Post pour lequel travaillait, notamment, Khashoggi ont affirmé que le journaliste saoudien a été torturé, décapité puis démembré. Cette absence de réponses claires aux questions que tout le monde se pose a conduit Bruxelles, Berlin, Londres, Paris et l'ONU, ainsi qu'un grand nombre d'ONG, à qualifier de peu «crédibles» les explications saoudiennes, exigeant une enquête approfondie sur les exécuteurs de Jamal Khashoggi et leur(s) commanditaire(s).

L'onde de choc mondiale qui a suivi la «disparition» du journaliste et les déclarations saoudiennes selon lesquelles il était «reparti» sain et sauf du consulat ont causé un préjudice grave à l'image d'un royaume dont le maître absolu, qualifié de réformateur en puissance de la société wahhabite, est désormais dans l'oeil du cyclone. Pendant des décennies, l'Arabie saoudite a exporté sa doctrine intégriste, aussi bien à coups de pétrodollars, comme en Europe, qu'à coups de bombes et de raids aériens meurtriers, comme en Syrie et au Yémen, où des dizaines de milliers de victimes, parmi lesquelles des centaines d'enfants, sont à déplorer alors que le pays est au bord d'une famine épouvantable.

Dans les années 90, la vague extrémiste a déferlé sur l'Algérie qui a dû compter sur elle-même pour venir à bout d'une «guerre sainte» au service d'intérêts «obscurs», comme l'a fait ensuite la Syrie, au prix de tragédies et de destructions incommensurables. Puissamment rivée à l'allié américain qui tire un profit maximal de son pétrole et de sa contribution aux objectifs tant hégémoniques que sionistes, l'Arabie saoudite n'a jamais payé le prix des attaques terroristes du 11 septembre dont les auteurs étaient pourtant presque tous saoudiens. Mieux, elle est, depuis quelque temps, un des bras armés de Washington dans la région du golfe arabo-persique, aux côtés de l'autre allié indéfectible qu'est Israël.

Et la montée en puissance de Mohamed Ben Salmane doit beaucoup à l'élection du président Donald Trump et à son entourage direct, surtout son gendre et conseiller Jared Kushner, un lobbyiste enthousiaste du gouvernement Netanyahu et de son plan de colonisation des territoires palestiniens occupés. Conforté dans son ascension comme dans son programme politique, Mohamed Ben Salmane a ouvert plusieurs chantiers asseoir l'image de grand réformateur de la société saoudienne. Mais cette image était constamment affectée par les écrits et les propos de Jamal Khashoggi qui n'a pas cessé de mettre en garde contre un leurre, affirmant dans une interview posthume au magazine Newsweek, qu'il n'appelle pas au renversement du pouvoir saoudien, «parce que ce n'est pas possible», mais simplement à une réelle «réforme du régime». Car, ajoutait-il, Mohamed Ben Salmane a un style «autoritaire» et «expéditif», et en dépit de ses réformes, dirige le royaume «comme son grand-père. C'est un leader tribal démodé».

Avec le limogeage du général Ahmed al Assiri et du conseiller Saoud al-Qahtani, deux proches collaborateurs du prince héritier, l'Arabie saoudite est au pied du mur. Dès que les restes du corps de Jamal Khashoggi seront retrouvés, les révélations au goutte à goutte laisseront place à la question de savoir qui a ordonné sa mise à mort. Et peu importe, alors, que le président Donald Trump soit le seul à juger crédibles les explications sommaires de Riyadh, se justifiant par les contrats de 450 milliards de biens dont 110 pour l'armement promis par le roi Salmane et son fils. Aux Etats-Unis, il y a fort à parier qu'une vague de mobilisation sans précédent va croître avec les résultats des élections en novembre si les démocrates emportent le Congrès, auquel cas les doléances des familles de victimes du 11 septembre reviendront peser lourdement sur la relation américano-saoudienne.

Le recours à des boucs émissaires, quand bien même il s'agit de hauts responsables proches du prince héritier, ne suffira pas à apaiser la colère de plusieurs capitales, exception faite de celles qui, comme les Etats-Unis et la France, ont de juteux contrats avec le Royaume wahhabite.

L'affaire Khashoggi laissera, pour longtemps, une trace indélébile dans l'agenda saoudien, à en juger par la pluie d'annulations des invitations politiques et économiques au «Davos du désert» dont les portes vont s'ouvrir demain, dans une atmosphère frelatée. Quant à Mohamed Ben Salmane, il semble bien que la période de quarantaine puisse être propice à un remplacement pur et simple, autre façon de le protéger, en attendant.