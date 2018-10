EMBARGO SUR LE PÉTROLE L'Arabie saoudite n'a "aucune intention" de le mettre en place

L'Arabie saoudite n'a «aucune intention» de mettre en place un embargo sur le pétrole comme en 1973, a déclaré hier le ministre de l'énergie saoudien alors que les relations avec l'Occident se sont refroidies après le meurtre d'un journaliste saoudien, Jamal Khashoggi. «Cet incident passera», a déclaré Khaled al-Faleh dans une interview accordée à l'agence de presse officielle russe Tass: «L'Arabie saoudite est un pays tout à fait responsable. Pendant des décennies, nous avons utilisé notre politique pétrolière comme un outil économique responsable et l'avons isolée de la politique.» «Si les prix du pétrole montaient trop, cela ralentirait l'économie mondiale et déclencherait une récession mondiale. Et l'Arabie saoudite a été cohérente dans sa politique. Nous travaillons à stabiliser les marchés mondiaux et à faciliter la croissance économique mondiale», a ajouté le ministre.