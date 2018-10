DESTROYERS AMÉRICAINS DANS LE DÉTROIT DE TAÏWAN Pékin exprime ses "vives préoccupations"

La Chine a déclaré hier avoir fait part aux Etats-Unis de ses «vives préoccupations» après le passage la veille de deux destroyers américains dans le détroit de Taïwan qui sépare la Chine continentale de l'île, revendiquée par Pékin. L'envoi de ces navires de guerre de l'US Navy renforce des tensions bilatérales déjà exacerbées par la guerre commerciale et les différends en mer de Chine méridionale, où Chinois et Américains se livrent une lutte d'influence. La Chine considère que Taïwan fait partie intégrante de son territoire, même si l'île est dirigée par un régime rival depuis 1949 et la fin de la guerre civile chinoise. Taïwan n'est pas reconnu comme un Etat indépendant par l'ONU et n'a jamais déclaré son indépendance. C'est la deuxième fois en trois mois que des navires de guerre américains passent par le détroit de Taïwan. «La Chine a exprimé ses vives préoccupations aux Etats-Unis», a indiqué hier Hua Chunying, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Elle a appelé Washington à «gérer les questions relatives à Taïwan de manière prudente et appropriée». «La question de Taïwan concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. C'est le dossier le plus important et le plus sensible des relations sino-américaines», a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse régulière. Washington a rompu ses relations diplomatiques avec Taipei en 1979 pour reconnaître Pékin, mais reste l'allié le plus puissant de l'île et son fournisseur d'armes numéro un.