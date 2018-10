ETATS-UNIS Les visas des assassins de Khashoggi annulés

Les Etats-Unis ont engagé la révocation des visas des Saoudiens impliqués dans le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul début octobre, a indiqué mardi le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

«Ces sanctions ne seront pas les dernières de la part des Etats-Unis dans cette affaire», a-t-il déclaré à des journalistes, précisant que Washington avait «identifié au moins certains des individus» ayant pris part à l'opération qui a coûté la vie au collaborateur du Washington Post.»

Nous engageons des actions appropriées qui incluent une révocation de visas, une mise sous surveillance de visas et d'autres mesures», a expliqué M. Pompeo. Cette mise sous surveillance signifie que les suspects seront répertoriés comme inadmissibles, au cas où ils tenteraient d'entrer aux Etats-Unis.»

Nous continuerons d'explorer des mesures supplémentaires à l'encontre des personnes tenues pour responsables» de la mort de Khashoggi, 59 ans, a poursuivi le chef de la diplomatie américaine, affirmant que l'administration «montre très clairement que les Etats-Unis ne tolèrent pas ce genre d'action pour réduire au silence M. Khashoggi, un journaliste, par la violence». Il a refusé de donner le nombre de Saoudiens concernés par ces mesures punitives, mais a précisé qu'ils étaient issus «des services de renseignement, de la cour royale, du ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères saoudiens». Selon lui, les autorités américaines examinent également l'opportunité d'agir en vertu de la loi dite Magnitsky, qui restreint la liberté de mouvement et gèle les avoirs aux Etats-Unis des individus et entités accusés d'enfreindre les droits de l'homme.