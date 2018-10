SYRIE Damas remet en service un gisement de pétrole à Deir Ezzor

Les champs pétroliers de Nishan dans la province syrienne de Deir ez-Zor (Est) ont été remis en service mardi après les travaux de réparation et de réhabilitation menés par le gouvernement, a indiqué l'agence de presse syrienne SANA. Selon SANA, le Premierministre syrien Emad Khamis a assisté la cérémonie de réouverture du gisement pétrolier, qui produit environ 1.100 barils chaque jour et qui était occupé auparavant par les rebelles. Damas a perdu la plupart de ses ressources pétrolières et gazières dès le début de la guerre civile en 2011, mais les autorités ont repris le contrôle des deux tiers des gisements ces trois dernières années grâce à leurs opérations militaires. De nombreux champs pétroliers ont été restaurés dans le centre du pays et plusieurs autres sont en réparation. Certains gisements de pétrole sont toutefois toujours contrôlés principalement par les combattants kurdes dans les régions occupées dans le nord-est du pays. Selon le ministre syrien du Pétrole et des Ressources minières, Ali Ghanem, les pertes de cette industrie depuis le début de la crise en 2011 ont été estimées à 68 milliards de dollars.