«LE MEURTRE DE KHASHOGGI EST IMPENSABLE SANS LE SOUTIEN DES ETATS-UNIS» L'Iran dénonce un "crime odieux et planifié"

Par Chaabane BENSACI -

Une crise qui tombe à pic pour Téhéran

Rival constamment pointé du doigt et ciment involontaire de l'amitié américano-saoudienne, l'Iran ne pouvait certainement pas rester silencieux face à l'affaire Khashoggi qui défraie la chronique internationale et met dans un sérieux embarras les puissances qui commercent avec Riyadh dans le domaine juteux de l'armement. C'est ainsi que le président iranien Hassan Rohani a réagi hier en Conseil des ministres, estimant que le «meurtre odieux» du journaliste saoudien Jamal Khashoggi est impensable «sans le soutien des Etats-Unis». «Je ne pense pas qu'un pays ose faire une telle chose sans le soutien des Etats-Unis», a en effet déclaré M. Rohani dans une allocution retransmise par la télévision d'État iranienne.

Jusqu'au moment de cette affaire, «il était impensable que nous puissions être témoins d'un tel crime en bande organisée. Qu'un crime ou un meurtre soit commis dans l'ombre, c'est une possibilité, mais qu'une institution en vienne à planifier un meurtre odieux, c'est un problème très important», a notamment considéré le président iranien avant de poursuivre en soulignant que «le groupe tribal qui dirige cette nation (l'Arabie saoudite) a une marge de sécurité qui consiste à compter sur les États-Unis. C'est cette superpuissance qui les soutient», a martelé M. Rohani qui n'a pas prononcé le nom de Jamal Khashoggi mais a seulement fait référence à sa personne en parlant d'un «journaliste critique». L'assassinat de Jamal Khashoggi a soulevé une vague d'indignation internationale et provoqué des revirements déchirants au sein de l'administration Trump, passant d'une attitude «compréhensive» et solidaire avec les dirigeants saoudiens dont la thèse initiale était jugée «crédible» à des menaces explicites de sanctions assorties de critiques envers leurs «mensonges» et leur tentative de «dissimulation» de la vérité. L'opprobre internationale qui a cloué au pilori le Royaume wahhabite ne pouvait pas ne pas générer une vive satisfaction chez le rival iranien confronté aux conséquences dramatiques du retrait de l'administration Trump de l'accord sur le nucléaire et soumis dans moins d'une semaine à l'application des sanctions visant à saborder son économie. On sait d'ailleurs que le président américain n'a pas cessé depuis plusieurs semaines de multiplier les pressions sur les dirigeants saoudiens afin qu'ils contribuent à freiner radicalement l'envolée des prix du pétrole grâce à une production accrue pour compenser le manque induit par l'embargo infligé à l'Iran.

Il faut noter que, depuis le

2 octobre dernier, date de l'assassinat de Jamal Khashoggi, et jusqu'à ces premières déclarations, l'Iran est resté totalement muet sur cette affaire qui a gravement ébranlé l'autorité du prince héritier, Mohamed Ben Salmane considéré par beaucoup comme «le donneur d'ordre de cette opération» exécutée par 15 agents des services de renseignements saoudiens dont Riyadh affirme qu'ils ont agi à l'insu de leur hiérarchie.

Le premier dignitaire iranien à rompre le silence aura été l'ayatollah Sadegh Laridjani, chef de l'Autorité judiciaire, lundi dernier, quand il a déclaré que «le meurtre abominable» de Jamal Khashoggi «allait révéler davantage la nature des Saouds, du système monarchique d'Arabie saoudite et du prince Ben Salmane». Le haut responsable chiite a en outre dénoncé le fait que Riyadh a «cherché à dissimuler ce crime avec l'aide de certains pays occidentaux».

Ces réactions sont symptomatiques du malaise qui affecte le Royaume saoudien, mais qui semble devoir s'estomper inexorablement du fait de l'importance que les Etats-Unis et Israël accordent à leur «alliance» avec l'Arabie saoudite tant au plan géostratégique qu'économique, pour contrer à tout prix l'Iran.