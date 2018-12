ALI BONGO EST HOSPITALISÉ AU MAROC Les hauts responsables du Gabon sont à Rabat

Tous les plus hauts responsables du Gabon, dont le Premier ministre et le vice-président, se trouvaient hier à Rabat où le président Ali Bongo Ondimba est hospitalisé, selon la présidence gabonaise. Emmanuel Issoze Ngondet, Premier ministre, Pierre-Claver Maganga Moussavou, vice-président, Marie Madeleine Mborantsuo, présidente de la Cour constitutionnelle, ainsi que Brice Lacruche Alihanga, directeur de cabinet du président Bongo, sont arrivés lundi soir au Maroc.

Ali Bongo Ondimba, 59 ans, était, lui, arrivé jeudi 29 novembre dans un hôpital militaire de la capitale marocaine pour y poursuivre sa convalescence, après plus d'un mois passé dans un hôpital de Riyadh pour une maladie qui reste officiellement inconnue.

Lundi, le roi du Maroc, Mohammed VI, ami de longue date du président gabonais, lui a rendu visite à l'hôpital.