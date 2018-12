NOUVELLE ATTAQUE DE BOKO HARAM AU NIGERIA Huit militaires tués dans une base

Huit soldats ont été tués dans l'attaque d'une base militaire dans le nord-est du Nigeria par les terroristes du groupe Boko Haram ce week-end, selon un nouveau bilan communiqué hier par des sources sécuritaire. Un militaire et un milicien avaient peu après l'attaque fait état de deux soldats tués. Des combattants du groupe de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), une branche de Boko Haram affiliée à l'organisation Etat islamique (EI), avaient attaqué samedi soir une base militaire à Buni Gari, un village isolé de l'Etat de Yobe (nord-est), engageant d'intenses combats avec les soldats sur place. L'arrivée de renforts aériens et terrestres provenant d'une ville voisine avaient finalement permis de repousser les terroristes, qui ont détruit un blindé et emporté un camion de l'armée, selon ces sources. Un milicien engagé aux côtés de l'armée contre Boko Haram a confirmé le nouveau bilan, précisant que les huit corps avaient été emmenés à la morgue de l'hôpital de Damaturu. Le groupe terroriste a intensifié ces derniers mois les attaques contre les positions de l'armée nigériane dans les Etats du Borno et de Yobe, les plus touchés par l'insurrection qui a fait plus de 27.000 morts depuis 2009.