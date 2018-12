VENEZUELA Maduro va rencontrer Poutine à Moscou

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, est parti lundi soir de Caracas pour Moscou où il doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, a-t-il lui-même annoncé.»Je pars pour Moscou, pour une réunion de travail, une visite de travail nécessaire, avec le président Vladimir Poutine», a dit le dirigeant vénézuélien devant l'avion présidentiel. Le rendez-vous avec le chef d'État russe permettra de «terminer l'année 2018 avec brio concernant les relations stratégiques que le Venezuela construit avec le monde», a estimé le responsable chaviste. M. Maduro cherche le soutien de ses alliés à un peu plus d'un mois du début de son deuxième mandat, alors qu'il se heurte au rejet d'une grande partie de la communauté internationale. Le président vénézuélien avait reçu dans la journée de lundi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qui effectuait sa première visite officielle à Caracas.»Les restrictions commerciales et les sanctions sont une chose fallacieuse» et ne font qu'aggraver «l'instabilité», avait déclaré M. Erdogan, lors d'une réunion avec des milieux d'affaires, dans une allusion claire à la politique extérieure de Washington. Les jours précédents, M. Maduro avait reçu des hauts fonctionnaires de Corée du Nord et d'Iran.