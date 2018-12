DÉVELOPPEMENT DU G5 SAHEL L'Alliance Sahel, principal bailleur de projets

La plate-forme de coopération Alliance Sahel, lancée en juillet 2017 par l'Allemagne et la France, va prendre en charge la plus grande partie du financement de projets de développement, axés sur la prévention du terrorisme, de l'organisation G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) présentés jeudi lors d'une réunion de bailleurs de fonds à Nouakchott. L'Alliance Sahel, qui regroupe aussi l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le PNUD et six autres pays européens, va apporter 1,3 milliard d'euros sur le total de 2,4 milliards promis hier par les bailleurs de fonds, a-t-elle annoncé vendredi dans un communiqué. Les cinq pays du Sahel ont présenté 40 projets sur 2019-2021, évalués à 1,9 milliard d'euros, dont ils prennent eux-mêmes en charge 13%. Les fonds promis dépassent donc leur demande initiale. L'Alliance Sahel «contribue à cet effort à hauteur de près de 1,3 milliard d'euros d'argent frais, dont 266 millions d'euros au titre des projets du Programme de développement d'urgence, à réaliser dès à présent dans les régions les plus vulnérables», a-t-elle relevé. Sur ce total de 1,3 milliard, la France va contribuer à hauteur de 220 millions et l'UE de 122 millions d'euros, qui viendront s'ajouter à des engagements déjà annoncés sur d'autres projets.

«Je suis heureux d'annoncer que le soutien de l'Union européenne au Programme d'Investissements Prioritaires (PIP) s'élève à présent à 800 millions d'euros. Cela comprend l'annonce aujourd'hui de 122 millions d'euros d'argent frais», a déclaré depuis la capitale mauritanienne le commissaire européen pour la Coopération internationale et le Développement, Neven Mimica. La France de son côté va ajouter 220 millions d'euros de financements nouveaux à 280 millions d'euros déjà engagés, a-t-on précisé de source diplomatique française. De cette manière, «la France (...) investira 500 millions au profit des priorités» du G5 Sahel, a souligné le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Les 40 projets concernent en particulier les régions frontalières où les terroristes tirent parti des carences des Etats pour s'implanter.

En construisant des écoles, des centres de soins ou en offrant un accès à l'eau, les gouvernements espèrent fidéliser des populations déshéritées susceptibles de céder sinon aux sirènes terroristes.» La pauvreté, le chômage, l'analphabétisme, les sentiments d'injustice, d'impuissance et d'absence de perspectives, le laxisme à l'endroit du trafic de drogue et l'incapacité des Etats à assumer pleinement leurs responsabilités régaliennes génèrent des conditions optimales pour le règne de l'insécurité. Notre souhait, c'est d'asseoir vigoureusement le second pilier stratégique et décisif de notre action commune, le développement économique et social du G5 Sahel», a abondé le président en exercice du G5 Sahel, le Nigérien Mahamadou Issoufou.