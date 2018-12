APRÈS UNE QUATRIÈME MOBILISATION Une profonde fracture



La véritable attente des Gilets jaunes concerne un changement de style et de langage du président Macron lui-même ainsi que des mesures réelles contre la précarité dont souffre une majorité de Français.

«Manifestations et émeutes partout en France.» Les manifestants «scandent 'Nous voulons Trump''. J'adore la France.» Ce nouveau tweet du président américain, visiblement content de lui-même samedi soir, a eu le don d'énerver les dirigeants français qui l'ont perçu comme une nouvelle ingérence dans les affaires intérieures du pays et l'ont aussitôt fait savoir par le biais du MAE Jean-Yves Le Drian. Il faut dire que les images des manifestations, sans correspondre à celles du samedi précédent, avaient de quoi impressionner les observateurs: échauffourées violentes, nuages épais de gaz lacrymogènes, barricades incendiées, saccage des devantures de magasins de luxe. Le pays présentait une nouvelle fois des scènes dramatiques, même si le dispositif de sécurité avait été sensiblement renforcé, 89.000 policiers et gendarmes, avec l'appui de 14 véhicules blindés, ayant été mobilisés dans tout l'Hexagone dont 8000 pour la capitale où ont battu les pavés quelque 8000 manifestants. Au total, ils furent 125.000 à ressasser les revendications des Gilets jaunes, des débordements violents ayant caractérisé les marches à Bordeaux, Nantes, Grenoble, Marseille et Toulouse, sans oublier la capitale.

Au lendemain d'une quatrième journée qui aura vu la mobilisation des Gilets jaunes toujours aussi importante, le président Emmanuel Macron devrait annoncer de nouvelles mesures pour apaiser le mécontentement d'une majorité longtemps silencieuse, mais désormais, dans la rue avec des slogans parfois très durs envers lui. Le Premier ministre Edouard Philippe est monté au créneau pour affirmer que «le temps du dialogue est là» et qu'il «faut retisser l'unité nationale». Pari hasardeux tant la crise qui dure, depuis un mois, a révélé une profonde fracture dans un pays confronté à une fronde populaire inédite depuis de nombreuses années et générée par les réseaux sociaux.

Le président Macron «s'exprimera», peut-être, lundi et «il lui appartiendra de proposer des mesures» pour permettre «à l'ensemble de la Nation française de se retrouver», a annoncé le Premier ministre, tard dans la soirée de ce 4ème samedi. Silencieux face à une majorité de manifestants, qui exige sa «démission», le «président des riches» est resté barricadé à l'Elysée, confiant à son chef de gouvernement le soin de faire face à la colère citoyenne, au Parlement et aux médias. Un silence que l'opposition lui reproche avec véhémence tandis que, dans les rues, les gaz lacrymogènes, les vitrines brisées sous les guirlandes et les lumières de Noël, les voitures incendiées, les pavés arrachés pour riposter aux tirs des forces de l'ordre devenaient des images prégnantes jusqu'à marquer les esprits. Sans doute n'a-t-on pas vu les scènes de guérilla urbaine du samedi 1er décembre, lorsque l'Arc de Triomphe avait été attaqué, mais il y a encore eu des «dégâts incommensurables».

Les concessions de l'exécutif, annoncées par Edouard Philippe, n'ont fait que fragiliser davantage le gouvernement. Les véritables attentes concernent un changement de style et de langage du président Macron lui-même ainsi que des mesures réelles contre la précarité dont souffre une majorité de Français. Mais où trouver l'argent s'il faut baisser les impôts? La fracture est telle que, seule l'extrême droite semble en mesurer d'en tirer les dividendes. La réconciliation entre le peuple français et le chef de l'Etat, parvenu à l'Elysée à un moment crucial de la crise qui mine la France depuis plusieurs décennies, paraît improbable, le changement du discours et de la méthode ne pouvant être réconciliateur qu'après deux ou trois ans, au moins, et à condition que les réponses aux revendications soient convaincantes. Un président et son gouvernement très impopulaires et sous forte pression pourront-ils réduire cette fracture sociale? Elu sur la promesse du renouveau et de l'audace, Emmanuel Macron est aujourd'hui face à la rue, avec un prestige abimé, une volonté brisée et un Premier ministre disqualifié.