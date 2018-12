CONSACRÉ PIONNIER DES HOMMES POLITIQUES ARABES DES RÉSEAUX SOCIAUX Messahel reçoit le Prix d'excellence à Dubaï

Une distinction qui fait honneur à l'Algérie

Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a reçu, hier, à Dubaï, le Prix d'excellence et la Mention d'honneur des pionniers arabes des réseaux sociaux dans la catégorie «politique».

Organisée par le Club de presse de Dubaï, cette édition est placée sous le haut patronage du Cheikh Mohamed Bin Rached Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï.

Lors de cette cérémonie, Mme Mouna Ghanem Al Meri, présidente du comité d'organisation du Sommet arabe des réseaux sociaux, a salué la qualité du compte twitter du ministre Abdelkader Messahel, mettant en exergue notamment la densité et la qualité de l'information qu'ils véhiculent, la créativité qui le caractérise et l'engagement qui se manifeste à l'échelle du réseau Twitter en utilisant trois langues, à savoir l'arabe, le français et l'anglais comme vecteurs de communication.

Animé d'une profonde conviction sur la nécessité d'interagir positivement sur les réseaux sociaux, Abdelkader Messahel fut l'un des tout premiers parmi les ministres du gouvernement algérien à se lancer sur les réseaux sociaux, toujours suivi par des personnalités de renommée mondiale, d'institutions internationales, de ministres des Affaires étrangères, de ministères et de think tank porteurs de projet de réflexion d'envergure. Le compte twitter du ministre Abdelkader Messahel, a dépassé la barre des 200.000 abonnés depuis son lancement en septembre 2016. Il jouit alors d'une grande forme de bienveillance sur les réseaux sociaux, les interactions sont majoritairement positives, touchant une audience plus large au double plan national et international. Classé par la presse nationale parmi les 10 personnalités politiques algériennes qui ont marqué l'année 2017, il est également désigné en février 2018 par le magazine New African, parmi les personnalités les plus influentes d'Afrique. Il est, sans nul doute, selon plusieurs observateurs, le ministre le plus représenté et le plus médiatisé.

Par cette distinction au plan arabe, c'est tout le travail communicationnel et diplomatique du ministre Abdelkader Messahel qui demeure remarquable à plus d'un égard. Il rend compte d'un dévouement bien vivant, ancré dans le réseau twitter, qui s'efforce à rendre publiques ses actions puisées des différents axes du plan d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre du programme de Monsieur le président de la République.

Diplomate de carrière, le ministre Abdelkader Messahel intègre le ministère des Affaires étrangères en 1971 où il dirige la section des «Mouvements de libération nationale», jusqu'en 1979, date à laquelle il est affecté à la Mission permanente à New York, où il sera chargé entre autres du dossier africain. Directeur Afrique en 1986, puis successivement ambassadeur au Burkina Faso en 1988 et au Royaume des Pays - Bas en 1997, avec un retour à Alger en 1993 pour être nommé au ministère ambassadeur conseillerOriginaire d'El Bayadh, né à Tlemcen le 11 Juillet 1949, il est doté d'un sens aigu de la communication. Déjà en 1970, il se distinguait en tant qu'éditorialiste et brillant chroniqueur au journal La République.

En 2013, il est nommé ministre de la Communication, un secteur qu'il connaît bien. Fin négociateur, il fût envoyé spécial du président de la République, en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, (1999).

En 2015, le poste de ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes lui est confié. Sa nomination en tant que ministre des Affaires étrangères en 2017 est perçue par les observateurs comme le couronnement d'un parcours exceptionnel.