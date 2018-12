PALESTINE 28 citoyens arrêtés dont un journaliste en Cisjordanie occupée

Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté hier quelque 28 citoyens palestiniens après des incursions dans différentes régions de la Cisjordanie occupée, rapporte l'Agence palestinienne de presse (Wafa). Dix citoyens palestiniens ont été arrêtés à Al-Qods occupé, dont la plupart sont des ex-prisonniers, neuf à Ramallah, cinq à Beit-Lahm, dont un ex-prisonnier, deux à Toulkarem, dont un journaliste, et deux à El-Khlail, précise l'agence, citant un communiqué du Club du prisonnier palestinien. Les forces d'occupation israéliennes ont envahi plusieurs régions de la Cisjordanie où elles ont sauvagement perquisitionné et fouillé des maisons palestiniennes et agressé les habitants, ajoute la même source, faisant savoir que les personnes interpellées ont été conduites au centre de détention et d'interrogatoire à Al-Qods.