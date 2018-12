IL S'ENGAGE À RÉPONDRE AUX REVENDICATIONS DES FRANÇAIS Macron entend le besoin d'expression

Jugé hautain et autiste, le président Emmanuel Macron devait s'adresser hier soir aux Français, au lendemain même du quatrième samedi de protestations émaillées de graves incidents partout dans l'Hexagone et principalement dans la capitale. Il a reçu auparavant les corps intermédiaires, notamment les présidents des deux Chambres, les syndicats et les représentants des associations d'élus dans le cadre d'un dialogue intensif qui prélude au discours dans lequel il répond aux attentes des différentes catégories de manifestants dont les Gilets jaunes. Ces derniers ont provoqué une onde de choc à travers le pays par leur fronde initiée à partir des réseaux sociaux et porteuse d'une somme de revendications assorties d'un rejet de la politique autant que de la personne du chef de l'Etat.

Premier enjeu pour M.Macron, après la réunion des 37 personnes, dont le Premier ministre Édouard Philippe et 12 membres du gouvernement, les patrons de cinq syndicats représentatifs (CGT, CFDT, FO, CFE-CGE et CFTC), trois organisations patronales (Medef, CPME et U2P), et les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et des associations de collectivités locales, réussir coûte que coûte l'allocution la plus importante de son mandat. Pour cela, il lui faut corriger en profondeur l'image négative dont la France profonde est imprégnée depuis plus d'un an, maintenant. Car, au-delà des mesures concrètes sur le pouvoir d'achat, il est attendu sur le terrain de la contrition tant les Gilets jaunes lui reprochent son «arrogance» et son manque total d'empathie. Corriger son style est désormais une absolue nécessité et il lui faut aller bien au-delà d'un mea culpa du bout des lèvres qui n'a pas convaincu grand monde, l'été dernier. Les «fainéants», le «pognon de dingue» à son sens «dilapidé» dans les aides sociales, le «bordel» des grévistes et la morale jetée aux chômeurs qui n'ont qu'à «traverser la rue pour trouver un emploi» ont laissé des traces profondes dans les esprits, de sorte qu'il lui faudra des trésors d'humilité pour démontrer qu'il a tiré les leçons de ces violentes manifestations. Plus question, donc, de «tenir le cap» face à des Gaulois qui ont confirmé, et de quelle manière, qu'ils sont peut-être «réfractaires au changement» mais qu'ils entendent d'abord et surtout reprendre à leur compte le plein exercice de la volonté populaire.

Et pour cause, insensible à la chute de sa cote de popularité, le chef de l'Etat élu au premier tour avec 24% des voix dont 17% issus de la gauche a commis la même erreur que Jacques Chirac, avant lui, en pensant que le raz de marée face à Marine Le Pen était bien un plébiscite en sa faveur et non un barrage à l'extrême droite. Le voilà donc de retour sur terre où les Gilets jaunes l'attendent de pied ferme et ce ne seront pas quelques menues concessions qui vont le dédouaner à leurs yeux. Au-delà des mots qui apaisent, leur regard se portera sur les décisions effectives en matière de pouvoir d'achat.

Dans un contexte de réduction du taux de croissance de 0,4 à 0,2% pour le 4ème trimestre (commerce en berne, sites vandalisés et pillés...), le gouvernement doit chiffrer l'impact des mesures que le président Macron doit annoncer pour calmer la colère des Gilets jaunes, soutenus par plus de 80% de la population. Face aux orthodoxes budgétaires de Matignon et Bercy, l'urgence est de sceller un nouveau contrat social, axé sur une prime de fin d'année exonérée d'impôts, entre autres mesures. Selon le Journal du Dimanche, il s'agirait d'une accélération de la suppression de la taxe d'habitation, d'un coup de pouce au minimum vieillesse, d'un geste en faveur des retraités, d'une baisse de l'impôt sur le revenu et d'une prime pour la mobilité, sept Français sur dix ayant recours à leur voiture pour travailler. Exit donc le rétablissement de l'ISF, revendication majeure des Gilets jaunes. Et si l'hebdomadaire chiffre entre 12 et 15 milliards d'euros toutes ces dépenses, les Gilets jaunes risquent de renier ces cacahuètes. Auquel cas, leur mouvement désormais visible pourrait se transformer en une force politique, capable de balayer «le nouveau monde», composé à 95% par une élite, de gauche comme de droite, qui «ignore» les souffrances de la «France laborieuse»...