REPRÉSENTANTE SPÉCIALE ET CHEF DU BUREAU DE L'ONU AUPRÈS DE L'UA Guterres nomme la Ghanéenne Hanna Serwaa Tetteh

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a nommé lundi la Ghanéenne Hanna Serwaa Tetteh sa représentante spéciale auprès de l'Union africaine (UA). Mme Tetteh succède à l'Ethiopienne Sahle-Work Zewde au double poste de représentante spéciale du secrétaire général auprès de l'UA et du chef du Bureau de l'ONU à Addis-Abeba. Mme Zewde a quitté ce poste après avoir été élue à la présidence éthiopienne en octobre 2018, devenant la première femme à occuper cette fonction en Ethiopie. Mme Tetteh possède plusieurs décennies d'expérience aux niveaux national, régional et international, et excelle notamment à construire des consensus entre différents acteurs, a indiqué le service de presse de M. Guterres. Actuellement directrice générale du Bureau de l'ONU à Nairobi, elle a précédemment occupé le poste de ministre des Affaires étrangères du Ghana, et a également été membre du Conseil national de sécurité et du Conseil des forces armées de son pays. Avant cela, elle a été ministre du Commerce et de l'Industrie. De 2014 à 2015, elle était présidente du Conseil des ministres et du Conseil pour la médiation et la sécurité de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CéDéAO).