720 MILLIONS DE PASSAGERS ATTENDUS EN 2020 La Chine aura besoin de 216 nouveaux aéroports d'ici 2035

La Chine vise à avoir 216 nouveaux aéroports d'ici 2035 et à développer certains centres de transports régionaux, a rapporté hier le quotidien China Daily, citant l'Administration de l'aviation civile de Chine (AACC).»A la fin du mois d'octobre, la Chine comptait 234 aéroports civils et devrait en posséder environ 450 d'ici 2035», selon une directive sur le développement de l'aviation civile de l'AACC, a indiqué le quotidien. La demande de transport de passagers en Chine représentera un quart du total mondial et dépassera celle des Etats-Unis d'ici 2035, faisant de la Chine le plus grand marché de passagers aériens dans le monde, selon la directive. Elle a également indiqué que les aéroports de classe mondiale seraient construits dans la région du delta du fleuve Yangtsé, dans la région Pékin-Tianjin-Hebei, dans la région de la Grand Baie Guangdong-Hong Kong-Macao et dans le regroupement des villes de Chongqing et de Chengdu. En 2017, les aéroports de la Chine ont géré 552 millions de voyages, et ce chiffre devrait augmenter à 720 millions d'ici 2020, selon l'AACC.