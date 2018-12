PRÉPARATION DU G7 EN FRANCE Le président Macron mardi à Biarritz

Le président français Emmanuel Macron se rendra le 18 décembre à Biarritz pour préparer le sommet du G7 qui s'y tiendra fin août et présenter les priorités diplomatiques de la France pour 2019 face à une centaine d'ambassadeurs, a indiqué jeudi l'Elysée. Dans la matinée, le chef de l'État s'entretiendra avec les élus et des responsables d'entreprises de l'organisation du sommet prévu du 24 au 26 août dans cette célèbre station balnéaire des Pyrénées-Atlantiques. Dans l'après-midi, il prononcera un discours devant les élus, des responsables d'organisations internationales et les ambassadeurs étrangers en poste à Paris, dont plus d'une centaine seront présents à Biarritz ce jour-là pour préparer le sommet. «A cette occasion, il présentera les priorités du G7 et celles de la diplomatie française pour 2019», a précisé la présidence française. Le chef de l'État sera accompagné du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et de Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Le 25 septembre à l'ONU à New York, Emmanuel Macron avait annoncé que «la lutte contre les inégalités» serait la priorité du G7 durant la présidence française en 2019. S'exprimant devant l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, il avait par ailleurs souhaité «revoir en profondeur le format» du G7, en l'ouvrant à d'autres pays, sans citer de noms.