USINES EN GRÈVE ET MANIFESTATIONS EN BELGIQUE La fièvre jaune s'étend en Europe

Usines en grève, manifestations, barrages routiers: la Belgique a connu hier une journée de vaste mobilisation syndicale pour un meilleur pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites du gouvernement de centre-droit. Selon l'agence de presse Belga, des centaines d'entreprises à travers le pays étaient touchées par des grèves, dont «plus de 260» dans les seuls secteurs de la métallurgie et du textile. A Bruxelles environ 1000 personnes, selon la police, ont manifesté à l'appel d'une intersyndicale devant le siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB, patronat). A Namur, en Wallonie, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier matin devant une autre fédération patronale et le siège local du Mouvement réformateur (MR), le parti libéral du Premier ministre Charles Michel. Cette «journée nationale d'actions» à l'initiative des trois syndicats FGTB (socialiste), CSC (chrétien) et CGSLB (libéral), a aussi perturbé les transports en commun, les établissements de soins et la collecte des déchets ménagers.