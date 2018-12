THERESA MAY ÉVITE LE VOTE DE DÉFIANCE DE SON PARTI Un sursis avant un Brexit sans accord?

La Première ministre britannique Theresa May a fait montre une nouvelle fois de sa résilience dans les turbulences du Brexit en survivant jeudi à un vote de défiance au sein de son parti, mais au prix d'une concession: elle est prête à quitter ses fonctions avant les prochaines législatives. Elle a beau être sur la sellette depuis des mois, avoir subi une hémorragie de ministres mécontents de sa manière de gérer le Brexit, la combativité de la dirigeante conservatrice de 62 ans reste intacte - de même que sa capacité à louvoyer à travers les écueils. «Je me battrai contre ce vote (de défiance) de toutes mes forces», avait-elle prévenu dans la matinée lors d'une déclaration devant Downing Street. Le verdict est tombé: Theresa May obtient le soutien de 200 députés. Mais 117 ont voté contre elle. Pour éviter une défaite humiliante à quelques mois du Brexit, le 29 mars, la Première ministre a dû annoncer sa fin de fonction avant le scrutin législatif de 2022. Sa fragilité s'est accentuée après la perte de la majorité absolue aux législatives anticipées de juin 2017. Mme May cherche des assurances auprès de Bruxelles pour convaincre les députés d'approuver le traité de retrait de l'UE.