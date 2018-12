DÉCISION AUSTRALIENNE SUR JÉRUSALEM-OUEST "Irresponsable", disent les Palestiniens

La direction palestinienne a qualifié hier d'«irresponsable» la décision de l'Australie de reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël, estimant qu'elle viole le droit international.»

Le statut final de l'ensemble de Jérusalem doit être déterminé lors de négociations», a déclaré un haut responsable palestinien, Saëb Erekat, dans un communiqué.

La ville sainte est aujourd'hui partagée entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est, cette dernière étant considérée par l'ONU comme la partie palestinienne de la cité.

Israël occupe Jérusalem-Est et l'aannexée, annexion non reconnue par la communauté internationale qui considère que le statut final de la ville doit résulter de négociations entre Israéliens et Palestiniens.

S'il a annoncé reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël, le Premier ministre australien Scott Morrison a également assuré que son pays était prêt à reconnaître les aspirations visant à la création d'un Etat palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale, lorsque le statut de cette ville sera clarifié par un accord de paix.

L'ambassade du pays, actuellement à Tel-Aviv, ne sera déplacée que «quand ça sera faisable (...) après la conclusion du statut final» de cette ville, a encore précisé M. Morrison.»

Depuis le début, nous considérons que la décision du gouvernement australien de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël est motivée par des questions mesquines de politique intérieure qui aboutissent à des politiques allant à l'encontre de la paix et de la sécurité dans le monde», a réagi M. Erekat, numéro deux de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Il a également critiqué la décision australienne d'ouvrir un bureau commercial à Jérusalem-Ouest qui constitue selon lui, une violation d'une résolution des Nations unies.

L'OLP du président palestinien Mahmoud Abbas est vue par la communauté internationale comme l'organisation représentant le peuple palestinien, et elle chapeaute l'Autorité palestinienne