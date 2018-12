LES GILETS JAUNES APPELÉS À UNE «GRANDE CONCERTATION NATIONALE» La France s'interroge sur le RIC

Par Chaabane BENSACI -

Le gouvernement annonce l'organisation d'une «grande concertation nationale» autour d'une des revendications majeures du mouvement des Gilets jaunes, à savoir le Référendum d'initiative citoyenne...

C'est un immense soulagement qu'éprouve le gouvernement français au lendemain du 5ème samedi de mobilisation à travers la France, les Gilets jaunes ayant rassemblé 60.000 personnes environ, soit la moitié par rapport au samedi précédent. Rassuré par ce recul constaté dans la majorité des villes où quelques incidents ont néanmoins été relevés, le gouvernement conduit par Edouard Philippe s'est aussitôt lancé dans une course contre la montre, déterminé à profiter d'une accalmie dont on ne sait si elle est due à l'approche des fêtes de fin d'année ou à une lassitude des manifestants, pour appliquer les mesures annoncées dans son discours de 13 mn par le président Emmanuel Macron. Dans l'espoir d'apaiser cette crise sans précédent depuis plusieurs années, voire même des décennies, le Premier ministre est monté au front avec la volonté de mobiliser une majorité présidentielle sérieusement ébranlée depuis plusieurs semaines, reconnaissant au passage «avoir commis quelques erreurs», lors d'un entretien accordé au quotidien économique Les Echos. Et pour cause, la revalorisation du SMIC s'est avérée une manoeuvre axée sur la prime d'activité et non un coup de pouce au pouvoir d'achat, comme le réclamaient les milliers de manifestants. De même, les retraités sont restés sur leur faim, arguant que la suppression de la hausse de la CSG pour les pensions de moins 2000 euros ne concernent pas grand monde, en fin de compte! Bref, le climat n'est pas à la félicité et la chute continue de la popularité du chef de l'état, ainsi d'ailleurs que celle du Premier ministre, sont là pour indiquer combien la défiance reste de mise. Toujours est-il qu'il est désormais question d'élargir le débat bien au-delà des mesures sociales consenties puisque le gouvernement annonce l'organisation d'une «grande concertation nationale» autour d'une des revendications majeures du mouvement des Gilets jaunes, à savoir le Référendum d'initiative citoyenne qui permettrait, sous certaines conditions, aux électeurs de disposer d'un bulletin-sanction à l'égard des pouvoirs exécutif et législatif. Cela existe dans certains pays européens comme l'Italie ou la Suisse mais une telle expérience en France mériterait d'être suivie à la loupe! Le fossé s'est à ce point creusé entre les Gilets jaunes, en général, et la République en marche d'Emmanuel Macron qu'on voit mal comment il peut reprendre à son avantage la donne, même si un sondage tombé à point nommé hier indique qu'il serait «réélu» dans le cas d'une élection présidentielle conjoncturelle. Mais la réalité n'a rien à voir avec la science-fiction, et le désenchantement d'une multitude de citoyens ne saurait s'effacer d'un coup de baguette magique. Surtout que le pouvoir a envoyé ces dernières quarante huit heures des instructions aux forces de l'ordre à travers tout le pays pour «raser toutes les installations des Gilets jaunes», afin d'en finir avec le mouvement. C'est ce que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, un proche du chef de l'état, a confirmé en réclamant l'envoi de «CRS ou de gendarmes pour libérer l'espace public» tandis que plusieurs ministres sommaient les Gilets jaunes d' «arrêter la surenchère et de rentrer maintenant dans le grand débat». Ce à quoi certains des Gilets jaunes rétorquent que si telle est l'intention du gouvernement, c'est qu'«il n'a vraiment rien compris». Pour sa part, Edouard Philippe souligne encore qu' «il a parfaitement reçu le message des Français: ils veulent que nous allions plus vite sur le pouvoir d'achat tout en les associant davantage à la décision». Dès lors, il se sait attendu sur le terrain de la réponse apportée aux revendications ainsi que celui de la «grande concertation nationale», un débat dont les maires seront jusqu'au 1er mars la cheville ouvrière et qui portera sur quatre grands thèmes: la transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'État, et la démocratie et citoyenneté, avec en sous-rubrique l'immigration.