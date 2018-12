UN ADOLESCENT PALESTINIEN CONDAMNÉ À 35 ANS DE PRISON FERME Israël a assassiné 2070 enfants palestiniens

Un adolescent palestinien de 17 ans, Ayham Sabah, a été condamné lundi à 35 ans de prison ferme par un tribunal militaire israélien pour avoir «poignardé des Israéliens en 2016», a rapporté l'agence de palestinienne Wafa, citant la Commission des prisonniers palestiniens. Selon la Commission, Ayham Sabah devra également payer «une amende de plus d'un million de shekels (300.000 euros) d'indemnisation». L'adolescent du camp de réfugiés de Qalandiya, au nord d'El-Qods occupée, «était accompagné d'un autre garçon palestinien Omar Rimawi, âgé de 14 ans lorsque les deux avaient attaqué un supermarché dans une colonie de Cisjordanie, en février 2016, un Israélien ayant succombé à ses blessures», selon la même source.

Les deux garçons, avaient quant à eux été grièvement blessés par balles réelles, selon Wafa. «Rimawi a succombé à ses blessures alors que Sabah avait survécu». La Commission des prisonniers a dénoncé «la sévère condamnation prononcée par le tribunal militaire israélien d'Ofer, près de Ramallah, à l'encontre de l'adolescent», la qualifiant «d'injuste». Au total 908 enfants palestiniens âgés de moins de 18 ans ont été interpellés par les forces d'occupation israélienne, depuis le début de l'année en cours, jusqu'au mois d'octobre dernier, avait dénoncé au mois de novembre, le Club du prisonnier palestinien. Depuis 2000, «les forces d'occupation, les gardes de sécurité et les colons israéliens ont tué plus de 2.070 enfants palestiniens», selon le mouvement de défense des enfants et cela au su et au vu de la communauté internationale et des pays arabes de la région dont certains ont des liens avoués et d'autres «secrets» avec l'Etat hébreu..