AFGHANISTAN Une équipe gouvernementale à Abou Dhabi pour un dialogue avec les Taliban

Une équipe de négociation du gouvernement afghan a annoncé sa présence hier à Abou Dhabi pour entamer un dialogue avec les talibans, en vue de mettre un terme au conflit en Afghanistan. «L'équipe de négociation afghane est à Abou Dhabi pour entamer un dialogue de proximité avec la délégation talibane et préparer une rencontre en face-à-face entre les deux parties», a tweetté hier

le porte-parole de la présidence afghane, Haroon Chakhansuri. Cette équipe de négociation de

12 personnes avait été dévoilée fin novembre par le président afghan Ahsraf Ghani. Les talibans avaient jusqu'ici refusé tout contact direct avec des représentants du gouvernement afghan. Lundi, ils avaient encore répété n'avoir «aucune rencontre prévue avec les employés de l'administration de Kaboul» et que «des pourparlers ne se tiendront qu'avec les Etats-Unis en présence de certains autres pays».

Dans un nouveau message publié hier, les talibans ont indiqué avoir «tenu une série de réunions approfondies avec les hauts responsables de l'Arabie saoudite, du Pakistan et des Emirats arabes unis». «Les pourparlers ont porté sur le retrait des forces d'occupation de l'Afghanistan, mettant fin à l'oppression exercée par les Etats-Unis et leurs alliés, et des échanges de vues ont eu lieu sur la paix et la reconstruction de l'Afghanistan», indique un porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid, soulignant que «les réunions se poursuivront aujourd'hui».

Les talibans affirment en outre avoir tenu des «pourparlers préliminaires avec le représentant spécial du département d'état, M.Zalmay Khalilzad». Lundi, le département d'Etat américain a confirmé le déroulement de réunions à Abou Dhabi qui «s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les Etats-Unis dans leur stratégie en Asie du Sud pour promouvoir un dialogue intra-afghan visant à mettre un terme au conflit en Afghanistan». Selon la présidence afghane, son équipe de négociation devrait rencontrer M. Khalilzad ainsi que les représentants des Emirats arabes unis et d'Arabie saoudite. Le président pakistanais, Imrah Khan, a indiqué sur Twitter que «le Pakistan fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire avancer le processus de paix» et a dit espérer la «fin de près de trois décennies de souffrances du courageux peuple afghan».