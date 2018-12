DÉSARMEMENT ET DÉMOBILISATION (DDR) AU MALI La première phase du processus prend fin

Fin novembre, quelque 1500 combattants avaient déposé les armes dans le nord du Mali, plus de deux semaines après le lancement du DDR, selon la commission nationale en charge du programme.

La première phase du processus de«Désarmement, Démobilisation et Réinsertion» (DDR) est terminée dans certaines localités dont Tombouctou, où le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a achevé une visite de 48 heures, a rapporté la presse locale. A Tombouctou, près de 500 éléments de groupes armés ont été enregistrés et cantonnés dans le cadre de la DDR. Le Premier ministre a fait lors de son déplacement le point de la situation et a évoqué la poursuite de l'opération. Outre Bamako où un peu plus de 1300 éléments, près d'un millier d'autres ont déposé les armes dans deux autres sites, à Gao et à Kidal dans le nord. Les éléments qui ont été «retenus vont être acheminés dans les jours à venir vers des centres de formation où ils doivent rejoindre d'autres éléments à Tiby Koutiala et Ségala», a déclaré le Premier ministre. Début novembre écoulé, les autorités maliennes avaient lancé à Gao, principale ville du nord du pays, le processus du DDR. Des représentants du gouvernement, des groupes politico-militaires signataires de l'Accord de paix et de réconciliation, issu du Processus d'Alger, et de la Mission de l'ONU (Minusma) avaient participé à la cérémonie de Gao. Fin novembre, quelque 1.500 combattants avaient déposé les armes dans le nord du Mali, plus de deux semaines après le lancement du DDR, selon la commission nationale en charge du programme.

«L'enregistrement a donné un effectif de 34.000 combattants (en principe concernés par le désarmement). Pour la suite, il s'agit de voir ceux qui se présenteront au screening (sélection) car l'exercice est volontaire», avait expliqué le président de la Commission nationale DDR, Zahabi Sidi Ould Mohamed, au début du processus DDR, le 6 novembre.

L'accord de paix et de réconciliation au Mali, de 2015, issu du processus d'Alger, permet par ce processus de DDR, aux anciens combattants des groupes signataires de rendre leurs armes pour intégrer l'armée régulière ou bien bénéficier d'un programme de soutien à la réinsertion dans la vie civile. L'exécution du programme DDR est censée constituer une nouvelle étape importante vers le retour de la stabilité dans le nord du Mali, qui était tombé sous la coupe de groupes terroristes qui ont été ensuite défaits à la faveur d'une intervention militaire internationale.