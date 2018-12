VAINCU APPAREMMENT SUR LES FRONTS IRAKIEN ET SYRIEN Daesh a opéré sa mue

Par Chaabane BENSACI -

3250 morts dans la bataille de Raqqa reprise par l'armée syrienne

Conscient de la perte inéluctable des territoires du «califat» et des fonds provenant du pétrole, le groupe terroriste a préparé de longue date sa mue.

C'est le constat que dressent les experts de plusieurs centres d'investigation aux Etats-Unis comme en Europe, le groupe autoproclamé Etat islamique a préparé, bien avant son effondrement militaire en Irak et en Syrie face à des armées mieux équipées et plus résolues, qui plus est soutenues par de grandes puissances (Etats-Unis à la tête de la coalition internationale, Russie aux côtés du gouvernement syrien) une métamorphose classique. En concédant des défaites dans les dernières poches de résistance dans l'est de la Syrie, d'abord sous les coups de boutoir de l'armée syrienne à Deir Ezzor puis face aux forces arabo-kurdes, récemment, Daesh s'est investi dans une forme d'organisation clandestine, propice à une guérilla urbaine notamment.

Conscient de la perte inéluctable des territoires du «califat» et des fonds provenant du pétrole, le groupe terroriste a préparé de longue date sa mue, dont il entend ressortir au moment propice sous une forme ou une autre. Sans que le chiffre n'en soit objectivement évalué, on sait que des centaines de combattants du groupe terroriste ont fui la Syrie pour retourner dans leur pays d'origine, à charge pour eux de rester mobilisables dès que l'Ei leur fera signe. Selon certaines sources documentées, Daesh aurait ainsi programmé un retour au moment opportun sur le champ de bataille, mais dans un contexte de guérilla.

Dans cette perspective, l'organisation terroriste s'est tournée de longue date vers d'autres sources de revenus, investissant dans les marchés d'automobiles, les magasins d'électronique, les pharmacies et les bureaux de change. Surtout, elle aura préétabli un pôle de contrôle et de commandement qui sera mis à contribution au moment propice. Les mêmes experts du CSIC (Center for Strategic and International Studies) sont convaincus que le retour pourrait être beaucoup plus rapide qu'on ne le pense et qu'il interviendrait à travers des attentats ciblés et des opérations kamikazes. Surtout, ils considèrent que l'Irak et la Syrie continueront encore d'être le terrain favori des terroristes dont l'objectif visera à réunir les conditions d'une nouvelle insurrection généralisée.

Reste la question de savoir à qui profitera le crime? Sur ce plan, le silence est de rigueur et seules les statistiques sont là pour conforter la thèse, sachant qu'en 2018, le nombre des attaques de Daesh a pratiquement doublé dans la province irakienne de Kirkouk, jusqu'à atteindre une moyenne de 75 attaques par mois.

Ont été ciblés et tués des personnalités officielles, des chefs de tribu, des militaires et des policiers, ce qui a fait dire à certains dirigeants irakiens que Daesh n'est pas encore vaincu ou du moins pas totalement. Et Daesh ne s'en cache pas qui affirme que ses combattants sont toujours présents dans les deux pays, «dans des endroits où on ne les attend guère», et maintient que ses commandos suicides sont «toujours prêts à l'action» tandis que ses réseaux d'informateurs «sont actifs». A cela, il y a une raison difficile à ignorer: on compte désormais quelque centaines de milliers de combattants salafistes et terroristes dans la région Mena, soit au moins deux fois plus qu'il y a dix ans à peine.