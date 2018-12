SELON LES EMIRATS Pourparlers "positifs" entre taliban et Etats-Unis

Les Emirats arabes unis ont affirmé hier que des «pourparlers de réconciliation» entre les Etats-Unis et les taliban afghans, tenus à Abou Dhabi, avaient débouché sur des résultats positifs et concrets, selon l'agence de presse officielle émiratie Wam.

La conférence de deux jours pour la réconciliation afghane qui a réuni des représentants des talibans et des Etats-Unis, avec la participation de l'Arabie saoudite et du Pakistan, a produit des «résultats tangibles, positifs pour toutes les parties concernées», a précisé l'agence d'Etat.

Un nouveau cycle de négociations aura lieu à Abou Dhabi «pour finaliser le processus de réconciliation en Afghanistan», a ajouté l'agence.

L'envoyé spécial américain pour la paix, Zalmay Khalilzad, a dit avoir eu des réunions «productives» à Abou Dhabi avec les responsables afghans et internationaux «pour promouvoir le dialogue inter-afghan en vue d'une issue au conflit».

M.Khalilzad a indiqué sur Twitter s'être entretenu hier avec des responsables pakistanais, avant de se rendre le «soir-même» à Kaboul pour rencontrer les leaders afghans.

Une équipe de négociation du gouvernement afghan, est arrivée mardi à Abou Dhabi pour établir un «dialogue direct» avec les taliban et «préparer une rencontre en face-à-face entre les deux parties».

Les taliban n'ont pas confirmé. Ils ont simplement indiqué avoir eu des «entretiens préliminaires» mardi avec l'envoyé spécial américain., et des discussions «exhaustives» avec des responsables du Pakistan, de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis, répétant leur appel à un retrait des forces étrangères.