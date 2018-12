SOMMET DE LA LIGUE ARABE EN MARS 2019 Rendre à Al Assad ce qu'on a volé à Bachar!

Par Chaabane BENSACI -

Une information diffusée par un site arabophone tunisien a semé la panique au palais de Carthage, conduisant le ministre des Affaires étrangères Khemaïes Jhinaoui à se fendre d'une déclaration pour démentir toute invitation adressée par le président Béji Caïd Essebsi au président syrien Bachar al Assad pour participer au sommet de la Ligue arabe prévu à Tunis le 31 mars 2019.

La chose aurait pu être banale en soi, mais il se trouve que la Syrie a été exclue de ce «machin» arabe en 2011, malgré l'opposition esseulée de l'Algérie qui s'est heurtée à une décision actée par l'ensemble des monarchies du Golfe. Argument de cette coalition avant l'heure, le pouvoir syrien a tué son peuple. On connaissait déjà la litanie depuis belle lurette quand il s'agissait de Saddam Hussein, en Irak, puis de Maamar al Gueddhafi en Libye, sans oublier d'ailleurs Zine el Abidine en Tunisie. Ils avaient tous tué leur peuple, chantaient les islamistes terroristes qui se précipitaient avec une férocité exceptionnelle sur les champs pétroliers et touristiques, labourant en bon ordre, sous la houlette des puissances occidentales ravies, les peuples soi-disant «tués». Résultat de la course, au sens flibustier du terme, bien sûr, lesdits peuples sont tous réduits à la précarité, broyés par des années de guerre hideuse, parfois réduits à la famine comme c'est le cas du pauvre, très pauvre même, peuple yéménite dont le calvaire est loin d'être achevé.

Pour en revenir à la Syrie, c'est bien le président Bachar al Assad qui a incarné la résistance à l'internationale islamiste, financée et armée par des pays dont le rêve est de dominer la région, et s'il a heureusement bénéficié de l'appui décisif de ses alliés russe, iranien et Hezbollah libanais confondus, auxquels il convient de rendre un hommage ô combien mérité, il n'en a pas moins assumé de bout en bout le combat intransigeant contre ces forces rétrogrades. On se souvient des campagnes politico-médiatiques et des discours de certains responsables diplomatiques de haut vol à son encontre, l'accusant de tous les maux, exactement comme ses pairs irakien, libyen et tunisien au point d' «exiger» son départ et, en sous-entendu explicite, son jugement! Un comble!

La Syrie, comme l'Irak avant elle, ou la Libye ou même la Tunisie vivaient tranquilles et dans une économie presque florissante. A cause de la peste extrémiste, jetée au nom d'un islam dévoyé ou, pire, instrumentalisé à dessein, les voilà désormais en dessous du seuil de pauvreté, leur économie en lambeaux pour certains et branlante pour d'autres.

Ah les Frères musulmans et les autres «familles», du genre cosa nostra, peuvent bien se frotter les mains. Leur pétrole n'appartient plus ni aux Irakiens, ni aux Syriens ni même aux Libyens, détourné et volé à leur insu pendant de nombreuses années par les officines qui ont mis en branle le plan de sabordage.

En raison de ce sinistre bilan, il est clair pour tous les peuples arabes qui se respectent que le président Bachar al Assad et le peuple frère syrien sont la fierté de la Oumma parce qu'ils représentent au plus haut point sa dignité et son honneur. Si la Ligue arabe avait un tant soit peu de courage et un quelconque respect envers les peuples concernés, elle devrait, au plus vite, réparer la grande injustice de 2011 en rendant à Al Assad ce qu'elle a volé à Bachar!