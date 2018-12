MOSCOU ANNONCE UN NOUVEAU RETRAIT DES FORCES RUSSES EN SYRIE Les MAE russe, iranien et turc signent une déclaration

Le ministre russe de la Défense, Serguei Choïgou, a annoncé l'achèvement du retrait de la partie essentielle des forces russes qui participent à la lutte contre le terrorisme en Syrie. Lors d'une réunion des directions du ministère de la Défense, en présence du président Vladimir Poutine, M.Choïgou a indiqué que Moscou avait «parachevé le processus de la réduction de sa présence militaire en Syrie jusqu'au niveau convenable pour exécuter les opérations, et ce après la reprise de contrôle par l'Armée arabe syrienne de la plupart des territoires syriens». Néanmoins, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que la Russie poursuivra la guerre contre le terrorisme et fournira toute forme de soutien à la Syrie dans ce domaine. Par ailleurs, la déclaration conjointe des MAE d'Iran de Russie et de Turquie, sanctionnant leur réunion sur la Syrie, mardi dernier à Genève, nous a été transmise hier par l'ambassade de Turquie à Alger. Les trois pays garants du processus d'Astana ont tenu cette réunion en présence de l'envoyé spécial du SG de l'ONU, Staffan de Mistura. Les ministres ont «présenté les résultats positifs de leurs consultations avec les parties syriennes sur la composition du Comité constitutionnel».