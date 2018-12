SELON L'ONU AU YÉMEN Le redéploiement des forces se fera en 21 jours

Le redéploiement des forces en présence dans la ville de Hodeïda et dans les trois ports environnants serait achevé dans un délai de 21 jours, a annoncé mardi dernier un porte-parole de l'ONU. «Le redéploiement mutuel complet de toutes les forces présentes dans la ville de Hodeïda et les ports de Hodeïda, Saleef et Ras Isa sera achevé dans un délai maximum de 21 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu», a indiqué au cours de sa conférence de presse quotidienne Stephane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Hier, l'ONU a réuni les parties en conflit au Yémen, par téléconférence, pour discuter de ce redéploiement, comme indiqué par M. Dujaricc, la discussion ayant été présidée par le major-général à la retraite Patrick Cammaert, qui a été nommé à la tête du Comité de l'ONU pour la coordination du redéploiement. L'accord de cessez-le-feu auquel sont parvenus le gouvernement yéménite et les rebelles houthis au cours des pourparlers de paix parrainés par l'ONU en Suède est entré en vigueur lundi à minuit heure locale (21h00 GMT). Le cessez-le-feu négocié par l'ONU concerne la ville portuaire stratégique de Hodeïda, au bord de la mer Rouge, ainsi que ses trois ports, qui sont toujours contrôlés par les rebelles houthis, ont indiqué des responsables locaux cités par Xinhua. La trêve entrée en vigueur mardi à Hodeïda, principal front de la guerre au Yémen, échouera si les rebelles continuent à la violer et si les Nations unies tardent à intervenir, a affirmé hier la coalition menée par Riyadh. «Si l'ONU continue à traîner et tarde à entrer en scène, ils perdront toute opportunité (...) et l'accord (de cessez-le-feu) sera voué à l'échec», a déclaré à l'AFP une source de la coalition qui aide militairement le gouvernement yéménite contre les rebelles Houthis. La même source a accusé la rébellion d'avoir violé la trêve à 21 reprises depuis son entrée en vigueur, sans donner d'autres indications sur la nature ou l'endroit exact de ces violations supposées.