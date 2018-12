APRÈS DES MANIFESTATIONS CONTRE LA HAUSSE DU PRIX DU PAIN L'armée déployée au Soudan

L'armée a été déployée hier dans la capitale soudanaise Khartoum et d'autres villes du pays, selon des habitants, au lendemain de la mort de huit protestataires dans des affrontements avec la police lors de manifestations contre la hausse du prix du pain. Le gouvernement a augmenté cette semaine le prix du pain de 1 à 3 livres soudanaises (environ 2 centimes d'euros à 6 centimes d'euros) ou de 1 à 5 livres selon les régions, alors qu'une pénurie de pain touche depuis trois semaines plusieurs villes du Soudan, dont Khartoum. Cette décision a entraîné des manifestations mercredi dans plusieurs villes et la contestation s'est étendue jeudi à Khartoum où la police a tiré des gaz lacrymogène pour disperser les manifestants près du palais présidentiel.

Six manifestants ont été tués à Al-Gadaref et deux autres à Atbara, deux villes situées à l'est de Khartoum, ont indiqué jeudi des responsables. Hier, jour chômé dans le pays, le calme prévalait en matinée à Khartoum et dans les villes où avaient eu lieu des manifestations comme Al-Gadaref, Dongola ou Ad-Damar, ont rapporté des habitants. Dans la capitale, le trafic était revenu à la normale mais des policiers patrouillaient dans les rues et des soldats ont été déployés près des stations service et des banques dans le nord de la ville. Des policiers ont été aperçus à bord de leur véhicule avec des matraques et des gaz lacrymogènes, et les soldats eux étaient équipés de Kalachnikovs, ont indiqué des témoins.

Des files d'attente se sont formées devant les boulangeries dans le nord de Khartoum. Des habitants d'Al-Gadaref et Atbara ont fait également état du déploiement des forces de sécurité pour protéger les bâtiments gouvernementaux et les banques. «Aujourd'hui, la ville est calme et la plupart des magasins dans le marché principal ont rouvert», a indiqué par téléphone Mohammed Sharif Omran, résident à Al-Gadaref. Jeudi, des manifestants en colère avaient mis le feu au siège du Parti du congrès national du président Omar el-Béchir à Al-Gadaref et Dongola (nord), ont indiqué des témoins. A Al-Gadaref, des centaines de protestataires avaient également lancé des pierres sur les banques et détruit des voitures, selon un habitant.

Le Soudan traverse cette année des difficultés économiques croissantes avec une inflation de près de 70% et une plongée de la livre soudanaise face au dollar américain. Le prix de certaines denrées a plus que doublé. En janvier, des manifestations contre la hausse du coût des denrées alimentaires avaient été rapidement matées par les autorités qui ont arrêté des leaders de l'opposition et des militants.