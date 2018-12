POUR RELANCER LE DIALOGUE AVEC PYONGYANG Washington prêt à discuter de mesures de confiance

Retrouver la bonne humeur de Singapour

Trump et Kim s'étaient engagés, lors du sommet historique de Singapour, sur la «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne», formule vague sujette à toutes les interprétations.

Un émissaire américain a déclaré hier que son pays était disposé à discuter avec Pyongyang de mesures visant à établir la confiance, alors que Washington renouvelle ses efforts pour convaincre la Corée du Nord de renoncer à son arsenal nucléaire. La péninsule a connu une détente spectaculaire cette année qui a vu le président américain Donald Trump rencontrer en sommet le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en juin à Singapour. MM. Trump et Kim s'étaient alors engagés sur la «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne», formule vague sujette à toutes les interprétations. Depuis, les deux pays s'écharpent sur sa signification et les négociations de suivi sont dans l'impasse. Les deux parties s'accusent mutuellement de mauvaise foi et de traîner les pieds.

«Les Etats-Unis n'ont aucune intention d'alléger leurs sanctions unilatérales ou les sanctions de l'ONU», a déclaré Stephen Biegun, représentant spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord. «Toutefois, dans le contexte de l'engagement que nous avons avec la Corée du Nord, nous sommes prêts à explorer un certain nombre d'autres choses qui pourraient susciter de confiance», a-t-il poursuivi. «Il y a un certain nombre d'initiatives que nous aimerions étudier au début du processus de dénucléarisation de la Corée du Nord». Il s'est refusé à préciser de quoi il pourrait s'agir.

L'envoyé a cependant déjà dit que Washington allait faciliter l'aide «humanitaire» des organisations américaines à la Corée du Nord via l'allégement de l'interdiction faite aux ressortissants américains de se rendre dans le pays reclus.

La veille, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a espéré un nouveau sommet entre MM. Kim et Trump «peu après le Nouvel An».

Depuis novembre dernier et la tenue à Singapour de leur premier sommet historique, les chefs d'Etat américain et nord- coréen soufflent le chaud et le froid, assurant l'un comme l'autre leur entière disponibilité à régler leur différend à la seule condition que des signes encourageants soient émis par la partie adverse. C'est pourquoi l'annonce la semaine dernière par Washington de la mise en oeuvre d'une liste supplémentaire de sanction contre la Corée du Nord a constitué une surprise qui a entraîné le mécontentement des dirigeants nord-coréens à tel point qu'ils ont averti que de telles mesures ne peuvent avoir qu'un effet négatif sur le processus de la dénucléarisation.

Cependant, la volonté du président Donald Trump est telle qu'il ne faut pas écarter la possibilité de ces retrouvailles avec Kim Jong Un, également désireux de sortir de l'ornière et si l'on tient compte des efforts continus de la Corée du Sud et de son président Moon Jae in en ce sens, il semble que l'année 2019 puisse commencer avec ce qui s'apparenterait à une bonne nouvelle relative mais encourageante.