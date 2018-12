POUR «CONSOLIDER LES RELATIONS ENTRE LES DEUX PAYS» Le chef de la diplomatie turc aujourd'hui en Tunisie

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, est attendu aujourd'hui en Tunisie pour une visite de deux jours qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations entre les deux pays, a rapporté l'agence TAP. M. Cavusoglu effectue les 23 et 24 décembre une visite à l'invitation de son homologue Khémaies Jhinaoui. Une visite qui «a pour objectif de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale et d'assurer le suivi de la visite officielle du président turc Recep Tayyip Erdogan en Tunisie en décembre 2017 ainsi que du déplacement de Khemaïes Jhinaoui à Ankara en juin 2017». Les deux parties «examineront les questions d'intérêt commun et la préparation des prochaines échéances bilatérales dont, en premier lieu, la nouvelle session du conseil supérieur de la coopération stratégique et la 4e édition des concertations politiques entre les deux pays».