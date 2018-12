GHAZA Décès d'un Palestinien blessé par des tirs israéliens

Un Palestinien blessé par des tirs de soldats israéliens est décédé hier, portant à quatre le nombre de Palestiniens morts à la suite de manifestations et de heurts vendredi dans la bande de Ghaza, a indiqué le ministère de la Santé de ce territoire. La victime, Ayman Shehr (18 ans), avait été touché par balles à l'abdomen à Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé. Vendredi, trois autres Palestiniens ont trouvé la mort.

L'armée israélienne a indiqué qu'environ 8.000 Palestiniens s'étaient rassemblés le long de la frontière, avaient brûlé des pneus et lancé un engin incendiaire vers les soldats sans les atteindre. Elle a dit avoir ouvert le feu «selon les procédures opérationnelles en vigueur».Plus de 40 Palestiniens ont également été blessés dont deux journalistes et quatre membres des équipes médicales. Depuis le 30 mars et le début de la mobilisation appelée «Marche du retour», au moins 239 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens.