SOMALIE Un double attentat fait 7 morts près du Palais présidentiel

Au moins sept personnes ont été tuées hier à Mogadiscio dans un double attentat à la voiture piégée revendiqué par les islamistes somaliens shebab et commis à proximité du Palais présidentiel, a-t-on appris de source policière. La télévision somalienne Universal TV, basée à Londres, a indiqué que trois de ses collaborateurs sont morts, dont un journaliste de nationalités somalienne et britannique, Awil Dahir. La première explosion a eu lieu à un point de contrôle, à 500 m du Palais présidentiel. La deuxième explosion, plus puissante, a frappé un carrefour situé à proximité, quelques minutes plus tard. Le double attentat a été revendiqué par les islamistes shebab, affiliés à Al-Qaïda. Chassés de Mogadiscio en 2011, les shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des attentats-suicides, contre des objectifs du gouvernement soutenu par la communauté internationale et 20 000 hommes de l'Amisom.