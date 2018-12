ATTENTAT EN LIBYE L'Algérie condamne un "acte barbare"

Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a fait part de la «ferme condamnation» de l'Algérie de l'attentat terroriste qui a visé le siège du ministère libyen des Affaires étrangères à Tripoli. «Dans un entretien téléphonique avec M. Mohamed Tahar Siala, ministre des Affaires étrangères de la Libye, M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères, a fait part de la ferme condamnation par l'Algérie de l'attentat terroriste qui a visé aujourd'hui le siège du ministère des Affaires étrangères à Tripoli et l'a assuré de l'entière solidarité de l'Algérie avec le peuple libyen et le gouvernement d'Entente nationale», a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Cet acte barbare qui frappe à nouveau la Libye, rappelle une fois de plus la nécessité pour les Libyens de resserrer leurs rangs à l'effet de faire face aux défis terroristes», a ajouté le chef de la diplomatie algérienne, faisant observer qu'«au moment où le peuple libyen frère célèbre la commémoration de son indépendance, l'Algérie réitère sa conviction que cette attaque ne saurait affecter la volonté et la détermination de tous les Libyens à trouver le chemin de la stabilité et de la paix dans leur pays».

La Ligue des Etats arabes a condamné l'attaque terroriste contre le ministère libyen des Affaires étrangères à Tripoli qui a coûté la vie à trois personnes et blessé plusieurs autres, ont rapporté hier des médias locaux. Ce «crime haineux» montre que le terrorisme n'a pas de limites et tue des gens innocents, a indiqué le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, dans un communiqué. «Les terroristes cherchent à perturber les efforts destinés à réaliser la sécurité et la stabilité en Libye et à prolonger la crise libyenne à l'infini», a souligné M. Aboul Gheit. Selon lui, l'actuelle situation requiert davantage d'efforts pour aider le peuple libyen à surmonter la crise de manière permettant de garantir la sécurité et la stabilité dans l'ensemble du pays, de préserver son intégrité territoriale et de mettre en place toutes les institutions d'Etat.

Enfin, la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) a également condamné l'attentat meurtrier. «La MANUL adresse ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés», a-t-elle déclaré. «Nous travaillerons avec le peuple libyen pour empêcher les groupes terroristes de transformer la Libye en un refuge ou une arène pour leurs crimes», a annoncé l'envoyé spécial des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé.