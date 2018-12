RÉPONDANT À L'APPEL DE LA POPULATION KURDE L'armée syrienne se déploie à Manbij

L'armée syrienne a annoncé hier son entrée dans un secteur du nord du pays, après un appel à l'aide des forces kurdes syriennes qui font face à des menaces d'offensive de la Turquie, ont rapporté des médias locaux. L'armée syrienne a annoncé son entrée dans la ville de Manbij, dans le cadre de la campagne d'Alep, en levant le drapeau national sur cette ville, a indiqué l'agence Sputnik.»En raison du plein engagement de l'armée et des forces armées d'assumer leurs responsabilités nationales d'imposer la souveraineté de l'Etat sur chaque pouce du territoire de la République arabe syrienne et en réponse à l'appel de la population de la région de Manbij, des unités de l'Armée arabe syrienne se sont déployées à Manbij et ont levé l'emblème national», a ajouté l'agence russe citant un communiqué de l'armée syrienne.

«Le commandement général de l'armée et des forces armées ont souligné l'importance des efforts concertés de tous les partisans de la nation pour le maintien de la souveraineté nationale et sa réaffirmation, ainsi que sa détermination à éliminer le terrorisme et à vaincre tous les envahisseurs et les occupants du sol pur de la Syrie», a poursuivi le communiqué repris par le média russe. «Les forces armées syriennes garantiront la sécurité totale de tous les citoyens syriens et des autres habitants de la région», a souligné encore la même source. Les forces «de protection du peuple kurde» ont publié hier une déclaration appelant le gouvernement syrien à imposer son contrôle sur les zones nord du pays, notamment à Manbij et à protéger les populations d'une éventuelle attaque turque.»En raison des menaces de la Turquie d'envahir le nord de la Syrie et de déplacer ses habitants, nous appelons les forces gouvernementales syriennes à imposer leur contrôle sur les zones d'où elles se sont retirées, en particulier à Manbij et à nous protéger de l'invasion turque», ont souligné les kurdes syriens dans leur appel, repris par l'agence russe. Selon des sources locales, des renforts militaires ont été déployés par Ankara près des frontières syriennes dans des zones proches de la ville de Manbij dans le cadre de leur volonté de remplacer les forces américaines après la décision de Washington de retirer ses troupes.

La ville de Manbij, dans le nord de la Syrie, est en état d'alerte et de forte tension après que Washington ait annoncé son intention de retirer ses troupes de Syrie, a fait savoir l'agence russe, précisant que des unités de l'armée syrienne sont déjà en route pour sécuriser les villes du Nord du pays, afin de répondre à la sollicitation des populations. Après l'annonce de retrait des troupes américaines au nord de la Syrie, la Russie a plaidé jeudi pour la restauration de la souveraineté de la Syrie sur cette partie du pays invitant la Turquie de s'abstenir de toute opération militaire et à respecter les accords de désescalade signés avec Moscou et Téhéran pour garantir la paix et la préservation de la sécurité et épargner la perte de vie des citoyens syriens.

Ankara a réagi hier en estimant que «les forces Kurdes (FDS-YPG) n'avaient pas «le droit» de solliciter l'aide militaire du régime syrien à Manbij, après l'entrée de l'armée syrienne dans cette ville clé du nord de la Syrie.»Les organisations terroristes YPG/PKK qui contrôlent cette zone par la force des armes n'ont pas le droit ou le pouvoir de parler au nom de la population locale ou d'inviter une quelconque partie», a déclaré dans un communiqué le ministère turc de la Défense, mettant en garde toutes les parties «contre toute acte de provocation». «Nous suivons l'affaire de près», a ajouté le ministère.