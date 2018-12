MALI Le Qatar livre 24 véhicules blindés et renforce sa coopération

Le Qatar a fait don de 24 véhicules blindés au Mali, a indiqué vendredi un haut responsable de l'armée qatarie, prémisse d'un renforcement de la coopération entre Doha et Bamako, toujours confronté à la menace terroriste malgré des années d'intervention internationale.»Les 24 engins blindés sont destinés à l'armée malienne évoluant dans les zones de mines et d'explosifs improvisés. C'est un début et nos relations dans le domaine militaire vont s'améliorer, pas dans les semaines à venir, mais dans les prochains jours», a déclaré à la presse le général Al Ghaffari, à la tête d'une délégation qatarie reçue à Bamako. «Il y aura désormais une coopération permanente entre nos armées dans le domaine de la formation, de l'équipement des unités et des échanges entre militaires des deux pays», a poursuivi l'officier supérieur. «Ce précieux matériel nous permettra d'améliorer la mobilité de nos unités. Ces engins blindés vont améliorer la protection de nos forces contre les embuscades qui sont les modes d'action utilisés par les terroristes», a souligné pour sa part le directeur du matériel de l'armée malienne, le général Moustapha Drabo.