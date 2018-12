L'AMBASSADEUR IRANIEN À BAGHDAD Les conseillers militaires iraniens ont quitté l'Irak

Les conseillers militaires iraniens ont quitté l'Irak après la défaite du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique», a déclaré l'ambassadeur d'Iran en Irak, Iraj Masjedi à des médias locaux. «Contrairement à l'Iran, les forces américaines sont restées en Irak après la défaite de l'EI» et «construisent de nouveaux quartiers généraux» sur place, a ajouté M.Masjedi, cité par le quotidien iranien Teheran Times. L'ambassadeur d'Iran a estimé que la présence militaire américaine dans la région «n'est pas justifiée», et expliqué que «les pays de la région disposent de suffisamment de forces locales pour se protéger eux-mêmes». «La politique stratégique des Etats-Unis dans la région consiste à créer l'instabilité et les crises. Elle empêche donc tout effort susceptible de déboucher sur la paix», a-t-il fait remarquer. Mercredi, le président des Etats-Unis, Donald Trump, a fait une visite surprise en Irak. C'était la première fois qu'il rendait visite à des soldats américains déployés dans une zone de combat depuis qu'il a accédé à la Maison-Blanche, en janvier 2017.