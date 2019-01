LES SERVICES DE SÉCURITÉ DE TRIPOLI ET DE L'EST PEUVENT COOPÉRER Un geste prometteur en Libye

Le ministre de l'Intérieur, du gouvernement d'union nationale libyen, Fathi Bashagha, annoncé lundi dernier que les département du ministère et les services de sécurité étaient autorisés à coopérer avec leurs homologues de l'est du pays. Deux autorités se disputent actuellement le pouvoir. Il s'agit du Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale, dirigé par Fayez Sarraj, qui siège à Tripoli, et le parlement de Tobrouk, dans l'est du pays, dirigé par Aguila Salah Issa et soutenu par l'Armée commandée par Khalifa Haftar, mais dont le mandat a expiré. Selon un communiqué du ministère, cité par les médias, «Fathi Bashagha, ministre libyen de l'Intérieur, a accordé la permission à tous les départements et services de sécurité du ministère de contacter officiellement leurs homologues orientaux». Samedi, des officiers de police et des forces de sécurité venus de différentes régions du pays se sont rencontrés dans la ville orientale de Benghazi, dans le but d'unifier leurs efforts en matière de sécurité.