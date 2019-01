ISRAËL PRÉVOIT DE NOUVELLES RÉTORSIONS CONTRE LES PRISONNIERS PALESTINIENS Des mesures criminelles

Une commission conjointe composée de différentes factions palestiniennes a qualifié jeudi les nouvelles mesures annoncées par Israël à l'encontre des prisonniers palestiniens de «déclaration de guerre». Lors d'une manifestation organisée devant le siège du Comité international de la Croix-Rouge, Ismail Radwan, haut dirigeant du mouvement Hamas et membre de la Commission des prisonniers des Factions islamiques et nationales, a affirmé que les mesures israéliennes «sont rejetées».»Les nouvelles mesures israéliennes à l'encontre de nos prisonniers n'affecteront pas la détermination des prisonniers et ne nous forceront jamais à mettre un terme à notre procession de lutte contre l'occupation», a dit M.Radwan. Il a souligné que la question des Palestiniens emprisonnés dans des prisons israéliennes «restera la principale priorité des factions islamiques et nationales et des pouvoirs politiques». M. Radwan a appelé les groupes internationaux de défense des droits de l'homme «d'agir dès que possible pour faire obstacle à toutes ces mesures criminelles, qui contredisent le droit international et les principes des droits de l'homme». Plus tôt dans la journée de jeudi, Israël avait annoncé qu'un nouveau plan avait été créé pour resserrer les mesures à l'encontre des prisonniers palestiniens incarcérés dans des prisons israéliennes. Les mesures prévoient de réduire la durée des parloirs accordés aux familles, d'interdire aux prisonniers de préparer des repas à l'intérieur de leurs cellules et de réduire le nombre d'heures pendant lesquelles ils peuvent regarder la télévision. Israël détient actuellement plus de 6 000 prisonniers palestiniens et arabes dans ses geôles, dont 250 enfants, 54 femmes et 27 prisonniers qui sont incarcérés depuis plus de trois décennies.