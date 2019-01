ETATS-UNIS Trump dément une information sur le successeur de Jim Mattis

Le président américain Donald Trump a démenti vendredi une information du quotidien New York Times selon laquelle il envisagerait de désigner l'ancien sénateur démocrate Jim Webb au poste de ministre de la Défense, la qualifiant «d'info bidon». «Je suis sûr que c'est un homme très bien, mais je ne connais pas Jim et je ne l'ai jamais rencontré», a tweeté

M. Trump vendredi après-midi. «Patrick Shanahan, qui est ministre de la Défense par intérim, fait un excellent travail!» Le NYT avait rapporté plus tôt dans la journée que la Maison-Blanche envisageait de nommer M. Webb, qui a été secrétaire à la Marine sous la présidence de Ronald Reagan, comme nouveau chef du Pentagone sous l'administration Trump. Ancien sénateur de Virginie, Jim Webb, 72 ans, est un ancien combattant et un critique de l'invasion américaine en Irak en 2003. Il a également été journaliste, primé par un Emmy, cinéaste et écrit 10 livres.