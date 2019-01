IRAN Prochaine mission de la Marine dans l'océan Atlantique

L'Iran va déployer dans l'océan Atlantique ses nouveaux navires de guerre pour une mission de cinq mois, a annoncé hier l'agence de presse iranienne Fars. «Depuis quelques années, la Marine prévoit de déployer une flotte dans l'océan Atlantique et il semble maintenant que tout est prêt pour lancer la mission», a rapporté l'agence. Celle-ci sera lancée fin mars, a affirmé vendredi le contre-amiral Touraj Hassani-Moghadam à l'agence de presse Irna. D'une durée de cinq mois, il s'agira de la plus longue mission effectuée par la Marine iranienne au cours de la dernière décennie, selon Fars. Le navire-citerne Kharg et le destroyer Sahand doté de missiles téléguidés feront partie de cette flotte qui devrait amarrer dans un pays d'Amérique latine allié, a indiqué Fars, évoquant le Venezuela. Les deux navires, qui comptent parmi les plus importants de la Marine iranienne, sont capables de transporter des hélicoptères. Lourd de 33.000 tonnes, le Kharg a été récemment remis à neuf. En juin, il a été déployé dans le golfe d'Aden, dans le cadre de la lutte contre les pirates somaliens. Le Sahand, une version améliorée de son prédécesseur le destroyer Jamaran, a été inauguré lors d'une cérémonie en décembre 2018. Ce bateau furtif est capable de passer inaperçu auprès des radars et peut être utilisé en cas de guerre électronique, avait alors expliqué le contre-amiral Alireza Sheikhi à l'agence Irna.