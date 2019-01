CISJORDANIE OCCUPÉE Un adolescent palestinien grièvement blessé par des tirs israéliens

Un adolescent palestinien a été blessé grièvement, hier, à la tête par les forces d'occupation israélienne dans la ville d'Al-Bireh en Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence palestinienne Wafa citant des sources médicales. L'adolescent palestinien, Fawaz Maher Adel (16 ans), a été blessé grièvement à la tête par des tirs de balles en caoutchouc lors d'une incursion des forces d'occupation israélienne dans la ville d'Al-Bireh, a indiqué l'agence Wafa. Les sources médicales, citées par l'agence, ont précisé que l'adolescent palestinien blessé a été transporté en urgence à l'hôpital pour recevoir des soins, alors que son état de santé est jugé «grave» en raison d'une «fracture du crâne et d'un saignement au cerveau», a poursuivi Wafa. Des sources locales ont rapporté en outre que les forces de l'occupant israélien sont montées sur les toits de la maison du citoyen palestinien, Issa Hamayel, pour installer le drapeau israélien, avant de perquisitionner la maison et de confisquer les enregistrements de caméras de surveillance. Par ailleurs, les forces d'occupation ont arrêté un jeune Palestinien, Talib Raslan Abdo, après la perquisition de la maison de ses parents dans le village Kafr Niama à l'ouest de Ramallah, a ajouté Wafa. Durant la soirée de samedi, les soldats de l'occupant ont envahi la localité Yabad au sud-ouest de Jénine, où deux adolescents palestiniens ont été arrêtés. Selon l'agence palestinienne, des barrages militaires de l'occupation ont été installés sur les routes de la province de Jénine, arrêtant et fouillant systématiquement tous les véhicules palestiniens, et bloquant la circulation automobile.