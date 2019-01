POUR LE PRÉSIDENT AL SISSI La cause palestinienne est toujours une priorité

Le président égyptien, Abdel-Fattah Al-Sissi a déclaré samedi que la cause palestinienne est toujours une priorité de la politique étrangère de l'Egypte. M. Al-Sissi a fait ces remarques lors de sa rencontre au Caire avec son homologue palestinien, Mahmoud Abbas. Dans un communiqué officiel, le président égyptien a souligné que l'Egypte continue à déployer nombre d'efforts pour défendre les droits légitimes des Palestiniens inscrits dans les accords internationaux. Il a dit que l'Egypte surmontera tous les obstacles pour aider le peuple palestinien à réaliser la réconciliation et l'unité nationale. Pour sa part, M. Abbas a salué les efforts déployés par les Egyptiens pour tenter de réconcilier les factions palestiniennes, et a dit avoir la volonté de continuer à consulter l'Egypte et à se coordonner avec elle sur différentes questions d'intérêt commun.