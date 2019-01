LE CHEF DES FORCES KURDES EN SYRIE Des "signes positifs" dans les négociations avec le gouvernement

Il a évoqué les «dénominateurs communs» avec Damas, notamment «l'unité et la souveraineté de la Syrie sur toutes ses frontières», ainsi que les «richesses naturelles» du peuple syrien «et l'accord» de lutte contre la pensée politique islamiste».

Le chef des forces kurdes en Syrie (FDS-YPG) a souligné l'existence de «signes positifs» dans les négociations avec le gouvernement syrien sur le déploiement de l'armée régulière à la frontière nord avec la Turquie, ajoutant qu'il fallait encore prendre certaines dispositions sur la manière de gouverner dans ces régions.

Dans une interview accordée à l'AFP, Khalil a déclaré: «Il est inévitable de parvenir à une auto-administration pour trouver une solution avec le gouvernement syrien, car ses régions font partie de la Syrie.» Le dirigeant kurde a souligné que cet accord devait inclure la survie des combattants kurdes dans leurs régions, avec la possibilité de leur présence dans les rangs de l'armée syrienne. M. Khalil a souligné que «les négociations se poursuivent avec le gouvernement pour parvenir à une version finale de la gestion de la ville de Manbij», ajoutant que «dans l'éventualité d'une solution réaliste préservant les droits de sa population, nous pouvons généraliser l'expérience de Manbij sur le reste de la zone située à l'est de l'Euphrate».

«L'entrée de l'armée dans la frontière nord avec la Turquie n'est pas exclue car nous appartenons à la géographie syrienne, mais il reste nécessaire de mettre en place certains arrangements sur la manière de gouverner dans ces régions», a-t-il déclaré. «Nous avons des points de discorde avec le gouvernement central qui nécessitent des négociations avec un soutien international pour faciliter des solutions communes», a-t-il déclaré, se félicitant de la possibilité que la Russie joue le rôle de «garant».

Il a ajouté que les Kurdes refusaient de retirer leurs combattants de leurs régions. «Les fonctions de ces forces peuvent changer, mais nous ne nous retirerons pas de notre territoire. Elles doivent avoir une position constitutionnelle, faire partie de l'armée nationale syrienne ou trouver une autre formule à la mesure de sa localisation, de sa taille et de son impact».

Il a évoqué les «dénominateurs communs» avec Damas, notamment «l'unité et la souveraineté de la Syrie sur toutes ses frontières», ainsi que les «richesses naturelles» du peuple syrien «et l'accord» de lutte contre la pensée politique islamiste». Mercredi, des unités de combat kurdes de 400 combattants se sont retirées de la ville syrienne de Manbij, qui a publié une vidéo montrant un convoi de véhicules appartenant à des factions kurdes quittant Manbij vers l'est. Le ministère syrien de la Défense a annoncé qu'un convoi de plus de 30 voitures s'était retiré du secteur de Manbij en direction de la rive est de l'Euphrate vers le village de Qaraq Cossack, au nord-est de la ville de Manbij, à environ 25 km.