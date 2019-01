CAMEROUN Un officier tué et deux soldats blessés dans une attaque

Un officier de l'armée camerounaise a été tué et deux autres militaires blessés au nord-ouest du pays, lors d'une attaque perpétrée contre leur convoi, ont rapporté dimanche des médias, citant le gouverneur de la région, Adolphe Lélé Lafrique. «Le lieutenant Wadi Justin, commandant du 22e bataillon de commandement et de soutien de Belo a été tué et deux de ses hommes blessés, samedi, dans une attaque perpétrée contre leur convoi par des sécessionnistes», a affirmé le gouverneur. «Le commandant était parti de son poste vers la ville de Bamenda pour les formalités liées au rapatriement de la dépouille d'un militaire décapité, la semaine dernière, par des séparatistes à Bamenda», a-t-il précisé. La route était barricadée avec des troncs d'arbres, lorsque le commandant était de retour à son poste. «En voulant libérer la voie, ils sont tombés dans l'embuscade et les séparatistes les ont arrosé de balles», a-t-il poursuivi. Cette nouvelle attaque porte à une dizaine le nombre de militaires tués depuis début 2019, selon le ministère de la Défense. Jeudi, un gendarme a été tué et quatre autres grièvement blessés dans le département du Lebialem lors d'une attaque armée, au sud-ouest.