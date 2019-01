GHAZA Tir d'une roquette et raids israéliens

L'armée israélienne a lancé des raids aériens contre des positions du mouvement islamiste Hamas après le tir d'une roquette de la bande de Ghaza vers Israël dans la nuit de dimanche à lundi, selon un communiqué. Le système de défense aérien israélien Iron Dome a intercepté cette roquette, a précisé l'armée sioniste dans un communiqué. Des avions et des hélicoptères de combat ont ensuite mené des raids contre des «objectifs terroristes dans des camps militaires du Hamas» dans le nord de la bande de Ghaza, selon l'armée. Cette enclave soumise à un blocus israélien est contrôlée depuis 2007 par le mouvement islamiste. Un responsable des services de sécurité a indiqué que l'aviation israélienne avait mené trois raids visant une position près de Beit Lahiya au nord de l'enclave palestinienne, sans faire de victime. La veille, des hélicoptères israéliens avaient attaqué deux postes du Hamas. Après plusieurs escalades dans la bande de Ghaza sous blocus, un calme précaire régnait ces dernières semaines. Depuis le 30 mars et le début de la «Marche du retour», au moins 240 Palestiniens ont été tués par les tirs israéliens. Outre la fin du blocus israélien imposé depuis plus de 10 ans, le mouvement réclame le retour des réfugiés palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948. Deux soldats israéliens ont été tués le long de la barrière frontalière.