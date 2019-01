SUCCÈS D'UNE COLLECTE POUR LE «BOXEUR DES GENDARMES» Une vive polémique en France

Un vif émoi s'est emparé, hier, de la classe politique et de la police françaises après le succès rencontré par une cagnotte en faveur d'un boxeur «gilet jaune» filmé en train d'agresser des gendarmes à Paris, et parfois érigé au rang de «héros». Hier, plus de 117.000 euros avaient été récoltés et le nombre de donateurs grimpait de façon avant que la plateforme de collecte en ligne Leetchi décide ne plus accepter de dons. Les fonds sont destinés à soutenir la défense de Christophe Dettinger, un ancien boxeur professionnel, qui a été champion de France des lourds-légers, et qui s'est rendu à la police lundi matin après avoir admis dans une vidéo postée sur Internet avoir «mal réagi» à une «colère» déclenchée, selon lui, par «la répression» policière. Des images qui ont fait le tour du monde montrent «le Gitan de Massy», comme il était surnommé pendant sa carrière, assénant de violents coups de poing, notamment au bouclier et à la visière en plexiglas du casque de gendarmes, lors de la huitième manifestation de «gilets jaunes» à Paris. Face à la persistance des violences, et une mobilisation qui ne s'éteint pas, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé une loi «anticasseurs» avec un fichier. «Edouard Philippe dégaine l'arsenal 'ultra-sévérité''», a conclu hier le quotidien de gauche Libération.