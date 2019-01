TENSION ENTRE LE HAMAS ET L'AUTORITÉ PALESTINIENNE La frontière de Ghaza fermée en direction de l'Egypte

Le point de passage de Rafah vers l'Egypte était fermé, hier, pour les Palestiniens souhaitant

sortir de Ghaza, a indiqué un des responsables du poste-frontière, sur fond de tensions entre le Hamas, au pouvoir dans l'enclave et l'Autorité palestinienne. Les Ghazaouis cherchant à revenir d'Egypte vers l'enclave palestinienne sous blocus sont en revanche autorisés à passer, a affirmé Waël Abou Omar, un des porte-parole du mouvement islamiste palestinien en charge du point de passage. La ville de Rafah, dans le sud de la bande de Ghaza, est le seul point de passage entre le territoire et le monde extérieur à ne pas être contrôlé par Israël, qui soumet l'enclave à un rigoureux blocus depuis plus de dix ans. Après des années de fermeture quasiment continue, l'Egypte a autorisé ces derniers mois l'ouverture régulière de Rafah, offrant une bouffée d'oxygène aux deux millions de Ghazaouis qui se débattent avec la pauvreté, le chômage, les pénuries et l'enfermement. Cette ouverture est considérée comme un moyen significatif pour diminuer les tensions dans la bande de Ghaza, qui a frôlé une nouvelle guerre avec Israël en 2018. Elle est cependant remise en cause depuis que les fonctionnaires de l'Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas qui gérait ce poste-frontière s'en sont retirés dimanche. Le Hamas a repris lundi le contrôle du point de passage.