AFGHANISTAN 19 policiers et membres d'une milice tués par les taliban

Au moins 19 policiers et membres de la milice tribale pro-gouvernementale ont été tués lors d'affrontement avec des rebelles taliban, qui ont attaqué des postes de contrôle dans la province afghane de Balkh (nord), dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé un responsable du conseil provincial dans un nouveau bilan. «Des dizaines de talibans ont attaqué mardi soir la police locale afghane (PLA) et les milices tribales alliées au gouvernement dans le district de Chahar Bolak. 19 policiers et membres de la milice ont été tués dans les affrontements», a indiqué Sayyed Abdullah Masror.Trois personnes ont été blessées et neuf autres portées disparues après l'affrontement, a précisé la même source, ajoutant que les taliban avaient également saisi des armes et des munitions avant de mettre le feu à trois véhicules militaires blindés. Un précèdent bilan faisait état d'au moins dix membres des forces de sécurité et de la milice pro-gouvernementale tués dans cette attaque et dans les accrochages qui ont suivi. Au moins 15 rebelles talibans ont été tués dans ces combats.

Le gouvernement a créé la PLA, ou la police de communauté, en 2010 pour protéger les villages et les districts du pays où l'armée et la police ont une présence limitée. Le général Mohammad Akram Saame, chef de la police provinciale, a confirmé les affrontements et les pertes infligées du côté des forces de sécurité. Près de 50 membres des forces de sécurité afghanes ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés lors d'affrontements dans le pays ces derniers jours.